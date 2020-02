Usa: Hope Hicks torna alla Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 13 FEB - Hope Hicks torna alla Casa Bianca come consigliera di Donald Trump, anche se farà riferimento al genero-consigliere del presidente Jared Kushner e lavorerà ai progetti cui sovrintende, compresa la campagna per la rielezione del tycoon.

Hicks, 31 anni, aveva già lavorato per la prima campagna di Trump e poi l'aveva seguito alla Casa Bianca diventando responsabile della comunicazione dopo il siluramento di Antony Sacarmucci. Si era quindi dimessa nel marzo del 2018, dopo un' audizione a porte chiuse al Congresso nelle indagini sul Russiagate in cui aveva testimoniato di aver raccontato "bugie innocenti" per conto del presidente, ma mai legate al Russiagate. Nel 2019 aveva cominciato a lavorare per Fox News come responsabile delle comunicazioni e vicepresidente esecutivo.

E' considerata una fedelissima del tycoon, che con lei ha sempre avuto un rapporto un ottimo rapporto personale di fiducia e confidenza.