Usa 2020: si dimette presidente dem Iowa

(ANSA) - WASHINGTON, 13 FEB - Dopo il pasticcio del voto delle primarie democratiche in Iowa il presidente del partito dello stato del Midwest degli Usa, Troy Price, si è dimesso. Da giorni nell'occhio del ciclone, Price si era scusato per quanto accaduto a causa soprattutto del malfunzionamento della app utilizzata per conteggiare i voti.(ANSA).