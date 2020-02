Trump, ci riprenderemo anche la Camera

(ANSA) - WASHINGTON, 11 FEB - "Tra nove mesi non solo resteremo alla Casa Bianca, ma manterremo la maggioranza al Senato e ci riprenderemo la Camera": questo il messaggio che Donald Trump invia ai candidati democratici alla Casa Bianca nel primo comizio elettorale dopo l'assoluzione dall'impeachment. Un bagno di folla a Manchester, in New Hampshire, dove oggi si vota per le primarie dem. "Loro sono il partito delle tasse, della corruzione, dei confini aperti e del socialismo", ha detto Trump. "Noi invece siamo il partito dei lavoratori, della famiglia e del sogno americano".(ANSA).