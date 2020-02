La sfida dem in New Hampshire, è duello Sanders-Suttigieg

Seggi aperti oggi in New Hampshire per il secondo turno delle primarie democratiche per la Casa Bianca. I sondaggi danno in testa il senatore Bernie Sanders e l'ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg, vincitori dei caucus in Iowa, dopo i quali nessuno dei candidati si è ritirato, per la prima volta dal 2004. Secondo la media di RealClearPolitics, la senatrice Amy Klobuchar è in netta rimonta, all'11,7%, seguita dalla collega Elizabeth Warren e dall'ex vicepresidente Joe Biden, entrambi all'11%. Fuori corsa il miliardario Michael Bloomberg, che scenderà in campo nel Super Tuesday del 3 marzo. Le urne chiudono alle 19 (l'una di notte in Italia).



In questo stato progressista del New England con meno di un milione e mezzo di abitanti, sono in palio solo 24 delegati. Nel 2016 Sanders trionfo' col 60,40%, staccando Hillary Clinton di 22 punti. Nell'ultimo mezzo secolo, da quando e' cominciato il moderno processo per la nomination presidenziale, ci sono stati solo due democratici non alla Casa Bianca che hanno vinto sia in Iowa che in New Hampshire: Al Gore nel 2000 e John Kerry nel 2004. Entrambi poi conquistarono la nomination.