Trump, impeachment è stato una vergogna

(ANSA) - WASHINGTON, 6 FEB - "E' stata una vergogna. Una grande ingiustizia per tre anni portata avanti da gente bugiarda. Non so se un altro presidente sarebbe riuscito a superare questa situazione": lo ha detto Donald Trump parlando alla nazione in diretta tv dalla Casa Bianca dopo la sua assoluzione dalle accuse che lo avevano portato all'impeachment.