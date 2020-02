Trump, i dem fanno del male al Paese

(ANSA) - WASHINGTON, 6 FEB - "I democratici fanno del male al Paese e mettono i loro interessi davanti a quelli del Paese". Lo ha detto Donald Trump intervenendo al National Prayer Breakfast, lanciando anche una stoccata - pur senza mai nominarli - alla speaker Nancy Pelosi, che ha strappato la copia del suo discorso sullo stato dell'Unione, e Mitt Romney, l'unico senatore repubblicano che ha votato per la condanna del tycoon in Senato: "Non mi e' mai piaciuta la gente che utilizza la fede per giustificare le proprie cattive azioni".