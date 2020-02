Virus, altri due casi sospetti a NY

(ANSA) - WASHINGTON, 3 FEB - Altri due casi sospetti di coronavirus a New York. Si tratta di due persone sui 60 anni i cui nomi non sono stati diffusi. Uno dei due è ricoverato al Flushing Hospital Medical Center e un altro nel Queens. In totale sono tre i casi sospetti di coronavirus nella città. I risultati dei test condotti sono attesi nei prossimi giorni.