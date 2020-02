Iowa:Buttigieg,Sanders guidano sondaggio

(ANSA) - WASHINGTON, 3 FEB - Pete Buttigieg e Bernie Sanders davanti a Joe Biden ed Elizabeth Warren in Iowa. Questo il responso di un sondaggio last minute tra gli elettori democratici dello stato, condotto dal gruppo democratico Focus on Rural America. Un risultato che dimostra quanto incerto sia l'esito dei caucus delle prossime ore. L'ex sindaco di South Bend Buttigieg guida col 19% dei consensi, seguito a soli due punti dal senatore Sanders col 17%, in quello che si profila in un testa a testa. Biden e Warren sono appaiati al 15%, mentre la senatrice Amy Klobuchar si ferma all'11%.