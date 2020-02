Usa 2020: per Warren 100mila selfie

(ANSA) - DES MOINES (IOWA), 2 FEB - Elizabeth Warren ha posato per oltre 100 mila selfie dall'inizio della campagna presidenziale. Lo rende noto il suo staff, dopo che la senatrice ha partecipato al suo 213/mo dibattito con quasi 1000 persone e al suo 116/mo evento in Iowa, dove lunedì partono le primarie per la Casa Bianca.