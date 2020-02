Trump attacca dem e Bloomberg, tramano contro Sanders

Donald Trump accusa via Twitter il partito democratico di "manipolare" di nuovo le elezioni contro il "pazzo Bernie" Sanders e il miliardario Michael Bloomberg di negoziare col partito democratico per partecipare ai dibattiti tv dei candidati presidenziali, dopo la notizia sul cambio dei requisiti per qualificarsi. Un attacco a poche ore dal Super Bowl, dove Trump e Bloomberg si sfideranno a distanza a colpi di spot milionari.

"Mini Mike fa parte delle Fake news. Stanno lavorando insieme. Infatti Bloomberg non sta coprendo se stesso (troppo noioso farlo) o altri dem. Solo Trump. Questo suona giusto", scrive sarcastico, riferendosi al fatto che il magnate dell'omonimo impero dell'informazione finanziaria ha dato disposizione di seguire solo la campagna del presidente. "Molti degli spot che state vedendo sono pagare da Mini Mike Bloomberg. Non andrà da nessuna parte, sta solo sprecando soldi, ma sta facendo in modo che il partito democratico manipoli di nuovo le elezioni contro il pazzo Bernie", prosegue, sottolineando che "stanno rifacendo a Bernie quello che fecero nel 2016".

"Mini Mike sta ora negoziando per andare sul palco del dibattito tv per le primarie democratiche", incalza, denunciando che "non e' corretto".