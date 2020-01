Usa: la figlia di Bill Gates si sposa

(ANSA) - NEW YORK, 31 GEN - La figlia di Bill Gates si sposa.

Jennifer Gates, 23 anni, ha annunciato con una foto su Instagram il suo fidanzamento con il milionario egiziano e campione di equitazione Nayel Nassar. "Nayel sei unico. Lo scorso fine settimana mi hai letteralmente fatto perdere la testa, sorprendendomi nel posto più significativo di una delle nostre tante passioni comuni", ha scritto la figlia maggiore del fondatore di Microsoft, postando una foto di loro due sulla neve. "Non vedo l'ora di trascorrere il resto della nostra vita imparando, crescendo, ridendo insieme", ha aggiunto. "Mi sento l'uomo più fortunato e più felice del mondo - ha scritto lui sempre su Instagram - Jenn sei tutto ciò che avrei potuto immaginare e molto di più. Non vedo l'ora di continuare a crescere insieme in questo viaggio chiamato vita e non riesco semplicemente più a immaginare la mia senza di te".

Entrambi hanno frequentato la Stanford University e condividono l'amore per l'equitazione.