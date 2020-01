Trump: l'impeachment è solo una bufala

(ANSA) - DAVOS, 21 GEN - Il presidente degli Usa Donald Trump, a Davos, ha bollato il processo di impeachment come una "bufala". Alla domanda dei giornalisti sul perché fosse nella città svizzera e non a Washington, dove al Senato è in agenda la discussione sulla sua eventuale rimozione dall'incarico, Trump ha detto che "stiamo incontrando i leader mondiali, le persone più importanti del mondo e stiamo facendo grandi affari.

Quell'altra cosa è solo una bufala, la caccia alle streghe che dura da anni e francamente è vergognosa".