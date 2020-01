Sparatoria in Texas, due morti

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - E' di due morti e cinque feriti il bilancio di una sparatoria in un bar di San Antonio, in Texas. Secondo quanto riportano i media locali, gli spari sono avvenuti nel corso di un concerto quando due diversi gruppi di persone hanno iniziato a litigare e qualcuno ha estratto la pistola e sparato.