Impeachment: stop aiuti Ucraina illegale

(ANSA) - WASHINGTON, 16 GEN - L'amministrazione Trump ha violato la legge congelando gli aiuti militari al'Ucraina. Lo afferma l'osservatorio indipendente del Government Accountability Office che punta il dito sulla Casa Bianca e sulla decisione che fu presa dall'Office of Management and Budget la scorsa estate. "La legge - si accusa - non permette che il presidente sostituisca le priorità politiche decise dal Congresso con le sue proprie priorità".