Trump, eravamo pronti contro l'Iran

(ANSA) - NEW YORK, 9 GEN - L'Iran non avrà l'arma nucleare. Lo afferma Donald Trump nel corso di un comizio a Toledo, in Ohio.

"Quando mi hanno detto 16 missili" lanciati contro due basi in Iraq "eravamo pronti ad andare" e rispondere all'Iran: "ho chiesto quanti morti e feriti ci fossero, mi hanno detto nessuno. E così non siamo andati, ma eravamo pronti, non che io lo volessi", mette in evidenza Trump.