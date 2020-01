Canada: sparatoria a Ottawa

Una sparatoria è in corso a Ottawa, in Canada, e ci sarebbero "molti feriti". Lo riferisce la polizia di Ottawa su Twitter. "La polizia sta rispondendo a una sparatoria nell'isolato 400 di Gilmour Street. Sono stati segnalati diversi feriti. È in corso una risposta coordinata. Si prega di evitare la zona. Seguiranno ulteriori informazioni", si legge nel tweet. Ancora sconosciuto il motivo della sparatoria.