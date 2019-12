'Ho il cancro', la confessione di John Lewis

John Lewis, l'icona dei diritti civili, annuncia di essere malato di cancro. "Nel corso di controlli di routine mi è stato diagnosticato un cancro al pancreas al quarto stadio", annuncia Lewis, democratico del Congresso Usa e icona della lotta per i diritti civili dagli anni '60, quando fu uno dei leader indiscussi del movimento che combatteva per l'emancipazione dei neri d'America.

Lewis è stato uno dei protagonisti della marcia di Selma, dove rimase ferito. Fu uno di coloro che attraversò il ponte Edmund Pettus, simbolo dei sanguinosi fatti saliti alle cronache come 'Bloody Sunday', quando manifestanti pacifici scesero in piazza, cercando di attraversare il ponte, per rivendicare i loro diritti civili e furono assaliti dalla polizia. Le immagini scioccarono l'America e aprirono la strada all'approvazione, in quello stesso anno, del Voting Rights, la legge che consentì ai neri di votare.

"Quello che mi piace di John Lewis è la sua incomparabile voglia di combattere - twitta l'ex presidente americano Barack Obama - so che c'è ne è ancora molta in lui. Prego per te amico mio".

"John se c'è qualcuno che ha la forza e il coraggio per combattere" il cancro "sei tu - scrive su Twitter l'ex presidente americano Bill Clinton - Io e Hillary ci uniamo ai milioni di americani che pregano per te e per la tua famiglia".