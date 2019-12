Trump a Pelosi, 'pessimo distretto'

(ANSA) - NEW YORK, 26 DIC - "Il distretto di Nancy Pelosi in California sta rapidamente diventando uno dei peggiori negli Stati Uniti in termini di senza tetto e crimine. Ha perso interamente il controllo e, insieme all'incompetente governatore Gavin Newsom, è molto triste da vedere". Lo twitta Donald Trump tornando ad attaccare la Speaker della Camera.