Usa: McConnell, stallo su impeachment

(ANSA) - NEW YORK, 23 DIC - "Lasciamo perdere le farse": l'impeachment è un "esercizio politico. Quello che chiedo è che Trump sia trattato come noi abbiamo trattato Bill Clinton". Lo afferma il leader della maggioranza in Senato, Mitch McConnell, in un'intervista a Fox. McConnell ribadisce che al momento resta l'impasse su come procedere. "Non possiamo fare nulla fino a quando non ci vengono presentati gli articoli dell'impeachment" aggiunge McConnell, precisando che un processo in Senato con testimoni non è stato escluso.