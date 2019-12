Usa: golf e feste, Trump in Florida

(ANSA) - NEW YORK, 23 DIC - Donald Trump si gode Mar-a-Lago, e cerca di allontanare i malumori dell'ultima settimana, che ha visto la Camera votare a favore del suo impeachment. "E' contento di essere nella Casa Bianca d'inverno, e prendersi una pausa. E' l'unico posto dove può essere realmente se stesso e lasciarsi andare" riferiscono alcuni amici del presidente a West Palm Beach, la località della Florida dove si trova Mar-a-Lago.

Per i consiglieri e gli assistenti del presidente invece la residenza presenta più di un problema, visto che rende più difficile controllare Trump e chi lo avvicina. Ma la pausa per le feste di Natale ha come obiettivo quello di risollevare l'umore del presidente fra gli amici e una partita a golf.

Trump è accompagnato dalla famiglia. Oltre a Melania ci sono i figli Eric e Donald Jr, ma c'è anche Ivanka Trump, più defilata insieme al marito.