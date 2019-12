Usa: la Marina militare vieta Tik Tok

(ANSA) - WASHINGTON, 21 DIC - La Marina militare Usa ha vietato Tik Tok sui dispositivi mobili governativi, affermando che la popolare app cinese rappresenta una minaccia alla cybersicurezza. Chi non la rimuoverà non potrà accedere all'intranet dei Navy Marine Corps. La Marina americana non ha precisato nel dettaglio quale pericolo rappresenti Tik Tok, ma un portavoce del Pentagono ha spiegato che l'ordine fa parte degli sforzi per "fronteggiare le minacce esistenti ed emergenti".