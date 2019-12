Trump lancia le Forze spaziali Usa

Il presidente americano Donald Trump ha ufficialmente inaugurato ieri sera la Us Space Force, le forze spaziali americane, il primo nuovo servizio militare Usa in oltre 70 anni.

"Lo spazio è il nuovo dominio mondiale di combattimento in guerra", ha dichiarato Trump durante la cerimonia della firma del National Defense Authorization Act del 2020 presso la base di Andrews, appena fuori Washington. "Tra le gravi minacce alla nostra sicurezza nazionale, la superiorità americana nello spazio è assolutamente vitale", ha sottolineato il presidente Usa. La creazione della Space Force fa parte di un pacchetto di spesa governativa da 1.400 miliardi di dollari, compreso il bilancio del Pentagono.