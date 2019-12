Impeachment,Trump:voglio processo subito

(ANSA) - NEW YORK, 20 DIC - "Voglio un processo immediato" in Senato, loro no invece perché "il caso presentato dai democratici è troppo cattivo": così Trump riferendosi all'impasse sull'impeachment.

Ieri sera intanto ultimo dibattito tra candidati dem alla Casa Bianca. Il voto sull'impeachment è stata una "necessità" dettata dalla Costituzione e "riporterà integrità nell'ufficio della presidenza", ha detto Biden.