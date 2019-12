Usa: 'Obbligo assicurazione Obamacare incostituzionale'

Picconata giudiziaria all'Obamacare: una corte d'appello federale di New Orleans ha stabilito che il cosiddetto mandato individuale che obbliga gli americani ad ottenere la copertura medica, è incostituzionale dopo che nel 2017 il Congresso ha ridotto a zero le tasse alle persone senza assicurazione. I giudici, che si sono divisi (2 a 1) non hanno tuttavia risposto alla domanda chiave se il resto della legge può rimanere in vita o meno, restituendo gli atti ad un giudice distrettuale per un ulteriore esame.