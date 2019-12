Usa: calano le esecuzioni capitali

(ANSA) - NEW YORK, 17 DIC - Condanne a morte ed esecuzioni continuano a calare negli Stati Uniti. Per il quinto anno consecutivo ce ne sono state rispettivamente meno di cinquanta e meno di trenta. Secondo il Death Penalty Information Center, nel 2019 sono stati giustiziati 22 detenuti, il secondo minimo storico dal 1973. Nel 2018 sono stati invece 25.

La maglia nera spetta al Texas con nove giustiziati, seguito da Alabama, Florida, Georgia, Tennessee, Missouri e Sud Dakota.

In Usa vi sono ora 32 stati dove non è in vigore la pena di morte mentre a livello federale l'ultima esecuzione risale al 2003. Tuttavia il ministro della Giustizia William Barr solo pochi mesi fa ha annunciato l'intenzione di riprenderle. Anche il presidente Trump è un sostenitore della pena di morte.