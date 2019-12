Sacra famiglia in gabbia in California

Giuseppe, Maria e Gesù bambino chiusi in gabbie separate. E' la raffigurazione shock della Natività all'esterno di una chiesa della California contro le politiche di Trump sull'immigrazione e contro la pratica di separare le famiglie di migranti al confine con tra Messico e Stati Uniti. "E se questa famiglia cercasse rifugio oggi in questo Paese? - affermano i promotori dell'iniziativa su Facebook - Immaginate Giuseppe e Maria separati al confine e Gesù, di neanche due anni, strappato alla madre e messo dietro sbarre di un centro detentivo della polizia di confine". La famiglia è rappresentata invece riunita in una diversa scena della Natività all'interno dello chiesa.