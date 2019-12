Usa: spari a Pearl Harbour, feriti

(ANSA) - WASHINGTON, 5 DIC - Diverse persone sarebbero rimaste ferite da alcuni spari nella base navale di Pearl Harbour, nelle Hawaii, e almeno due verserebbero in gravi condizioni. Lo riportano i media locali, spiegando che tra i feriti ci sarebbero civili. L'uomo che ha aperto il fuoco sarebbe stato fermato.

La base sarebbe tuttora in lockdown e tutte le vie di accesso chiuse. In lockdown anche alcuni edifici nella zona. Sul posto i soccorsi e la polizia militare. L'incidente è avvenuto alle 14.30 del pomeriggio ora locale (l'1.30 in Italia).