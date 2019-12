Trump, accordo Cina anche dopo voto 2020

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Gli sforzi per raggiungere un accordo commerciale con la Cina possono aspettare "fino a dopo le elezioni" presidenziali del 2020 negli Usa. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump a Londra per il vertice della Nato, aggiungendo di "non avere una scadenza". "In qualche modo, mi piace l'idea di aspettare fino a dopo le elezioni per un accordo con la Cina", ha dichiarato.