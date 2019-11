Trump serve il tacchino ai militari

(ANSA) - WASHINGTON, 28 NOV - In un momento di tensioni con il Pentagono e i vertici militari, la visita di Donald Trump in Afghanistan si trasforma in uno spot per il presidente americano che, giunto nella caffetteria della basa di Bagram ha servito il tacchino ai militari presenti e che festeggiavano il Thanksgiving, stringendo mani e posando con molti di loro per delle foto. "Tornerete a casa", ha detto Trump, che poi ha tenuto un breve discorso alle truppe all'inteno di un hangar.

Con il presidente anche il capo dello staff della Casa Bianca Mick Mulvaney, il consigliere per la sicurezza nazionale Rovert O'Brien e il capo di stato maggiore Mark Milley.