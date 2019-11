Salva la parata del Thanksgiving a Ny

(ANSA) - NEW YORK, 28 NOV - Charlie Brown, Snoopy e gli altri personaggi dei cartoni animati anche quest'anno si sono alzati in volo, nel cielo sopra Manhattan. Dopo il rischio cancellazione a causa del forte vento, la tradizionale parata di Macy's per la Festa del Ringraziamento si è svolta a New York, con i giganteschi palloni aerostatici che sfilano lungo Central Park West sino ad Herald Square, dove si trovano gli iconici grandi magazzini.

La tradizionale parata del Thanksgiving si è tenuta senza interruzioni, anche con temperature rigidissime, ogni anno dal 1924, con l'unica eccezione di una breve pausa durante la seconda Guerra Mondiale. Dopo un incidente avvenuto nel 2005, quando uno di palloni andò contro un lampione e ferì alcuni spettatori, la città ha imposto regole più rigide che vietano la parata in caso di venti troppo forti.