Trump versione Rocky, posta foto in rete

(ANSA) - WASHINGTON, 27 NOV - Tweet shock di Donald Trump che, alla vigilia della Festa del Ringraziamento, dalla sua Casa Bianca d'Inverno di Mar-a-Lago, in Florida, regala al mondo un clamoroso fotomontaggio in cui appare nelle vesti di Rocky Balboa, scatenando immediatamente sgomento e ironia sui social. Impossibile capire a chi voglia mostrare i muscoli il presidente americano, visto che nessun commento accompagna l'immagine. Ma il messaggio dietro al photoshop realizzato su un poster promozionale del film 'Rocky III' del 1982, per quanto trash sembra chiaro: il tycoon e' pronto a combattere, su tutti i fronti. Ce l'avrà con la Cina o con i democratici che vogliono il suo impeachment?", si chiedono in molti. Forse con i narcos, si spinge a ipotizzare qualcuno, dopo che il tycoon ha dichiarato di voler inserire i cartelli della droga tra le organizzazioni terroristiche. Oppure, affermano altri, "Trumpy Balboa" è solo un modo per ribadire come l'America sia tornata grande sotto la sua leadership.