Usa 2020:rispunta ipotesi Michelle Obama

(ANSA) - NEW YORK, 26 NOV - Il sogno di vedere Michelle Obama alla Casa Bianca viene rilanciato su Fox News dove l'anchorman Tucker Carlson, uno dei più noti opinionisti politici, ha affermato che Barack Obama non ha ancora ufficialmente dato il suo sostegno a Joe Biden perché c'è la possibilità che l'ex first lady scenda in campo.

"Non scommettete contro Michelle Obama - ha detto Carlson -. La scorsa settimana ha rilasciato l'ennesima dichiarazione in cui dice di non essere interessata a diventare presidente. Questo è ciò che sostiene, ma ci sono segnali evidenti che puo' non trattarsi della verità". Per il giornalista poi probabilmente non è un caso che il nuovo libro di Michelle Obama sia uscito proprio ora e vedrà l'ex first lady impegnata in un lungo tour per promuoverlo. Così come potrebbero non essere un caso i recenti attacchi contro Biden di colui che è stato uno dei più stretti consiglieri di Barack Obama, David Axelrod.