Epstein: rispunta la complice Ghislaine

Ghislaine Maxwell è pronta ad uscire allo scoperto e forse a parlare con l'Fbi. E' quanto rivelano i media sulla presunta complice del finanziere Jeffrey Epstein, trovato impiccato nel carcere di Manhattan dove era detenuto con le accuse di abusi, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori. Maxwell, la socialite britannica fedelissima di Epstein, accusata più volte di avergli procurato le ragazze minorenni, è scomparsa da mesi, ma ora starebbe considerando di raccontare quello di cui è a conoscenza. Una fonte vicina alla donna afferma che dovrebbe farsi viva a giorni, soprattutto per difendere il Principe Andrea - suo caro amico - dopo la disastrosa intervista in tv. "Deve difendersi, non ha scelta - ha detto la fonte - Ghislaine si sta preparando a parlare, che sia con l'Fbi o con una dichiarazione ai media".