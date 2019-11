Dresda: 'Diamante Verde' sano e salvo

(ANSA) - NEW YORK, 25 NOV - Almeno uno dei tesori delle 'Volte verdi' del Castello di Dresda non è stato rubato. Un diamante da 41 carati noto come "il diamante verde di Dresda" è sano e salvo al Metropolitan Museum di New York per la mostra 'Making Marvels: scienze e splendori alle corti di Europa'.

La mostra apre lunedì al pubblico ma il diamante è già installato nelle gallerie del Met e il 18 novembre, in onore del suo arrivo a New York, l'Empire State Building si è illuminato di verde.