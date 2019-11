Zuckerberg opsite a cena da Trump

(ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - Donald Trump ha ospitato a cena alla Casa Bianca l'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali la cena si è svolta in ottobre, ovvero quando Zuckerberg era a Washington per l'audizione al Congresso su Libra, la criptovaluta di Facebook. Alla cena erano presenti il miliardario conservatore della Silicon Valley, Peter Thiel, e la First Lady Melania Trump. Non è chiaro il motivo dell'invito: i due si erano già incontrati in settembre in un incontro organizzato dalla Casa Bianca.