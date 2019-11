In aziende Usa tornano prodotti Huawei

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Gli Stati Uniti hanno iniziato ad autorizzare alcune aziende americane a tornare a vendere prodotti a Huawei. Il Dipartimento del commercio - riferisce la stampa Usa - sta vagliando le richieste di licenze che ha ricevuto, licenze che sono obbligatorie da quando, a maggio scorso, il colosso cinese è stato inserito nella lista nera del commercio statunitense. Al momento, delle circa 300 domande ricevute, ne sono state analizzate intorno alle 150, e di queste la metà sarebbe stata accettata. Le licenze concesse, ha spiegato un portavoce del Dipartimento del commercio secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, "autorizzano attività limitate e specifiche che non comportano rischi significativi per la sicurezza nazionale o per gli interessi di politica estera degli Usa".