Tv filo-Putin offre posto a Morales

(ANSA) - MOSCA, 11 NOV - La direttrice del canale tv filo-Cremlino Russia Today, Margarita Simonyan, ha offerto a Evo Morales di fare il presentatore tv. "Offro a Morales l'affascinante lavoro di presentatore televisivo per Russia Today in spagnolo", ha scritto Simonyan su Telegram secondo la testata online Sputnik, che fa parte della rete mediatica Mia Rossiya Segodnya, anch'essa diretta da Simonyan e finanziata dallo Stato russo.

L'ex presidente dell'Ecuador Rafael Correa - ha scritto Simonyan - "ha diretto il suo spettacolo per noi per due anni.

Poi vediamo come il destino si risolverà".

Evo Morales si è dimesso ieri da presidente della Bolivia dopo settimane di proteste seguite alla sua contestata rielezione.