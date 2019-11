Usa 2020: Bloomberg presenta candidatura

(ANSA) - WASHINGTON, 8 NOV - Il settantasettenne miliardario Michael Bloomberg, tre volte sindaco di New York, ha presentato la sua candidatura alle primarie dem per la Casa Bianca in Alabama, dove i termini scadono oggi. Il magnate non ha ancora annunciato di voler correre, dopo una prima rinuncia la scorsa primavera, ma in questo modo si lascia aperta la porta per farlo.