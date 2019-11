Usa: mostrò dito medio a Trump, eletta

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Nel novembre del 2017, in sella sulla sua bicicletta, aveva mostrato il dito medio al passaggio del corteo presidenziale che accompagnava Donald Trump e, immortalata da un fotografo, era stata licenziata in tronco dal suo datore di lavoro: ieri Juli Briskman, nella sua nuova veste di candidata democratica, ha vinto la corsa per una poltrona nel Consiglio delle autorità di vigilanza della contea di Loudoun (Virginia) battendo la sua rivale repubblicana. L'anno scorso, proprio a causa del licenziamento Briskman annunciò di volere entrare in politica con i colori dei democratici. La sua vittoria è stata accompagnata da quella dei democratici, che ieri hanno tolto al Grand Old Party il controllo dell'intero Parlamento dello Stato, per la prima volta in 20 anni.