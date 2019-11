Usa 2020: Beto O'Rourke si ritira

(ANSA) - WASHINGTON, 2 NOV - L'ex deputato texano Beto O'Rourke ha deciso di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca.

"La nostra campagna ha sempre riguardato il vedere chiaramente, il parlare onestamente e l'agire con decisione. In questo spirito sto annunciando che il mio servizio al Paese non sarà come candidato o come nominato", ha annunciato su Twitter l'ex deputato. La sua campagna che non era mai decollata.