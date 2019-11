Clima: sit-in Jane Fonda, arrestata

L'attrice Jane Fonda è stata arrestata per la quarta volta in un mese davanti a Capitol Hill, dove ogni venerdì manifesta contro la crisi climatica.

"C'e' una crisi collettiva, che richiede un'azione collettiva", ha detto la star ottatunenne. "Così ho deciso di usare la mia celebrità per tentare di suscitare il senso dell'urgenza e mi sono trasferita a Washington per quattro mesi, sarò arrestata ogni venerdì'", ha aggiunto.

La due volte premio Oscar chiama queste proteste 'Fire Drill Fridays' (I venerdì delle esercitazioni anti incendio, ndr).

Ogni settimana, insieme ad altri militanti, si presenta davanti al Congresso Usa per portare l'attenzione su come la crisi climatica incida su vari aspetti della vita umana.