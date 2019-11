Usa2020,Warren vola nei sondaggi in Iowa

(ANSA) - WASHINGTON, 1 NOV - Elizabeth Warren sembra sempre più la favorita in Iowa, dove a febbraio partirà l'avventura delle primarie democratiche per Usa 2020. Mentre scivola sempre più Joe Biden, una volta indiscusso frontrunner. Secondo un sondaggio di New York Times/Siena College, Warren è in testa col 22%, seguita da Bernie Sanders al 19% e da Pete Buttigieg al 18%. Solo quarto l'ex vicepresidente col 17% dei consensi.