Usa: spari a festa di Halloween, morti

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Diverse persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta durante una festa di Halloween a Orinda, nella California del Nord. Lo riportano vari media internazionali, alcuni dei quali indicano in tre o quattro il numero delle vittime, e diversi feriti. Al momento però le autorità non hanno fornito dettagli sul numero delle persone coinvolte.