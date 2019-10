Pelosi, Trump ha tradito il giuramento

(ANSA) - WASHINGTON, 31 OTT - "Il presidente Donald Trump ha tradito il suo giuramento, e noi stiamo difendendo la Costituzione degli Stati Uniti": lo ha detto la speaker della Camera del Congresso americano, Nancy Pelosi, prima del voto procedurale che aprirà la seconda fase dell'indagine sull'impeachment, quella pubblica. "Si aprirà ora una fase nuova dell'indagine, una fase pubblica in cui i cittadini americani potranno vedere con i loro occhi e sentire con le proprie orecchie come stanno i fatti", ha aggiunto Pelosi. "In gioco - ha proseguito - c'è la nostra democrazia".