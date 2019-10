Usa 2020: Biden rischia 3° posto in Iowa

(ANSA) - NEW YORK, 29 OTT - Joe Biden rischia di finire al terzo o quarto posto nel caucus in Iowa che apre la stagione delle primarie democratiche per la corsa alla Casa Bianca. Lo rivela Bloomberg News citando una decina di esponenti dem dello stato, secondo cui l'ex vice presidente non è riuscito ad interagire con elettori e leader del partito. A loro parere, quando mancano meno di cento giorni dal caucus del 3 febbraio, Biden non e' stato in grado di trascorrere abbastanza tempo con i piccoli gruppi di elettori e i funzionari del partito statali, e la diffusione della sua campagna è stata in gran parte inefficace. Il rischio, per esempio, e' che Biden finisca dietro a Elizabeth Warren e Pete Buttigieg, che hanno campagne molto ben organizzate in Iowa. Un recente sondaggio Usa Today e Suffolk University afferma che l'ex numero due di Obama, un tempo frontrunner indiscusso, ora e' al 18% in Iowa, con la Warren al 17% e Buttigieg in ripresa al 13%.