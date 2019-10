Camera Usa riconosce il genocidio armeno

(ANSA) - WASHINGTON, 30 OTT - La Camera Usa ha riconosciuto formalmente il "genocidio armeno" con un voto bipartisan schiacciante (405 sì su 435 voti, di cui 11 contrari) che non mancherà di suscitare la reazione della Turchia, in un momento di tensione dopo la sua offensiva in Siria. Il testo, non vincolante, invita a "commemorare il genocidio armeno" e a "rifiutare i tentativi.. di associare il governo americano alla sua negazione", nonché a educare sulla vicenda. L'approvazione è stata salutata con un lungo applauso in aula.