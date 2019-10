Trump a Chicago, attese proteste

(ANSA) - NEW YORK, 28 OTT - Donald Trump vola a Chicago e la macchina delle proteste è già in moto. Dopo i buu e i cori "arrestatelo" ricevuti allo stadio, il presidente americano si prepara a incassare nuove proteste da quella città che da anni denigra e ritenuta simbolo di molti dei problemi americani.

Trump sbarca a Chicago mentre è in corso lo sciopero degli insegnanti e alla vigilia dell'evento dell'Obama Foundation che avrà come protagonisti l'ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle.