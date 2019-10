Cuba: divieto Usa su tutte le tratte

(ANSA) - NEW YORK, 25 OTT - Il Dipartimento di Stato americano sospende i voli commerciali verso nove destinazioni a Cuba, ad eccezione di L'Avana, a partire dal 10 dicembre. Il divieto colpisce quindi tutte le destinazioni a Cuba esclusa la capitale. L'annuncio del Dipartimento dei Trasporti fa seguito - si legge in una nota - a una richiesta del Dipartimento di Stato ed è dettata dalla necessità di aumentare la pressione e le conseguenze economiche sul regime di Cuba per la "sua repressione dei cubani e per il suo appoggio a Nicolas Maduro in Venezuela".