California in fiamme, 50.000 evacuazioni

(ANSA) - NEW YORK, 26 OTT - La California continua a bruciare e a 50.000 persone nell'area di Sonoma, popolare per la produzione dei vini, è stato chiesto di evacuare a causa delle fiamme. Il Kincade Fire è scoppiato mercoledì notte nell'area e ha già mandato in fumo 10.301 ettari di terreno. Solo il 10% delle fiamme è sotto controllo.