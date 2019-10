Hillary Clinton, russi con candidata dem

(ANSA) - WASHINGTON, 19 OTT - L'ex segretaria di Stato Hillary Clinton ha denunciato che i russi "tengono gli occhi su qualcuno che attualmente è nelle primarie democratiche a la stanno preparando per diventare la candidata di un partito terzo" per dividere gli elettori liberali e aiutare la rielezione di Donald Trump. "E' la favorita dei russi" ha aggiunto, senza fare il nome della candidata, che però è stata identificata dai media Usa nella deputata delle Hawaii Tulsi Gabbard. Lei replica: "Accuse vigliacche". Definisce poi l'ex first lady di essere "la regina dei guerrafondai" e di orchestrare una campagna "per distruggere la mia reputazione".